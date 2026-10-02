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Reshuffle 1 Oktober Bernuansa Sterilisasi Rezim Prabowo dari Loyalis Jokowi

Reshuffle 1 Oktober Bernuansa Sterilisasi Rezim Prabowo dari Loyalis Jokowi
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Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kapolri dalam upacara yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto pada Kamis (1/10) kemarin sekilas bisa dianggap sebagai upaya pembersihan loyalis Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

"Sekilas reshuffle yang baru dilakukan ada nuansa sterilisasi dari loyalis Jokowi," kata Dedi melalui layanan pesan, Jumat (2/10).

Sebab, kata dia, Prabowo mencopot Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri dan Pratikno dari Menko PMK yang selama ini diasumsikan dengan kubu Jokowi.

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Hanya saja, lanjut dia, masih adanya Sigit di lingkaran Istana menandai keraguan Prabowo melaksanakan pembersihan dari loyalis Jokowi secara penuh.

Dedi mengatakan reputasi pemerintahan Prabowo bakal terimbas ketika Sigit justru ditempatkan di KSP.

"Kepercayaan publik pada kepolisian sejauh ini rendah, dan memberi peluang Sigit di lingkar Istana membuat publik tidak dapat berharap banyak," katanya.

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Namun, kata Dedi, langkah Prabowo menempatkan Sigit di KSP sebagai sikap strategis menyingkirkan sosok tanpa harus membuat lawan politik khawatir.

"Sebab, secara politik KSP memang sejauh ini tidak banyak berperan dan punya pengaruh terhadap Presiden maupun kondisi politik secara langsung," katanya.

Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menyebut reshuffle kabinet pada Kamis (1/10) bisa dianggap upaya pembersihan loyalis Jokowi.

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