Reshuffle 1 Oktober Dianggap Pergeseran Pengaruh Jokowi ke Prabowo

jpnn.com - Pengamat politik Arifki Chaniago menyebut reshuffle yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto pada Kamis (1/10) sebagai bagian dari konsolidasi pemerintahan Prabowo Subianto menjelang akhir tahun ketiga.

Menurutnya, terjadi perubahan terhadap sejumlah figur yang selama ini diasosiasikan dengan pemerintahan era Joko Widodo (Jokowi).

Misalnya, kata dia, Pratikno keluar dari posisi Menko PMK dan digantikan Sugiono yang sebelumnya menjabat Menteri Luar Negeri.

"Kemudian Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak lagi menjadi Kapolri dan dipindahkan menjadi Kepala Staf Kepresidenan, sementara posisi Kapolri diberikan kepada Komjen Suyudi Ario Seto," kata Arifki kepada awak media, Jumat (2/10).

Dia menuturkan reshuffle Prabowo pada 1 Oktober bisa saja diinterpretasikan sebagai upaya mengurangi pengaruh jejaring politik Jokowi.

"Kalau kemudian muncul pembacaan bahwa ini merupakan upaya mengurangi pengaruh jejaring politik yang diasosiasikan dengan Jokowi, menurut saya itu masih harus ditempatkan sebagai interpretasi, bukan kesimpulan final," lanjutnya.

Namun, kata Arifki, reshuffle pada Kamis kemarin menghasilkan perubahan kendali, terutama perbedaan sosok yang menjabat Kapolri.

"Ketika Listyo Sigit bergeser ke KSP, sementara kendali Polri berpindah kepada Suyudi, tentu terjadi perubahan konfigurasi kekuasaan yang signifikan," ujarnya.