Reshuffle Kabinet Berulang, Respons Cepat Presiden untuk Evaluasi Kinerja atau Kalibrasi Kekuasaan?

jpnn.com - JAKARTA - Peneliti lembaga Constra Revan Fauzano menilai langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet pada akhir 2026 lalu memperlihatkan stabilitas pemerintahan saat ini didasarkan pada dinamika yang sangat fleksibel.

Revan mengatakan perombakan kabinet dengan memasukkan tokoh dari latar belakang aktivis, militer, hingga penasihat politik, itu menggambarkan arah politik kekuasaan yang sedang dibangun pemerintah.

Menurut dia, reshuffle kabinet kali ini bisa memperkaya perspektif dalam pengambilan kebijakan. Namun, lanjut Revan, di sisi lain kombinasi tersebut berpotensi menciptakan tarik-menarik kepentingan.

Revan memahami reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Namun, lanjut dia, seringnya reshuffle akan membuat banyak tafsiran terhadap kondisi dan kebijakan pemerintah yang sedang berjalan.

“Dalam dua tahun terakhir, tingginya frekuensi reshuffle menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah ini tanggapan cepat terhadap evaluasi kinerja, ataukah justru mencerminkan desain awal pemerintahan yang belum kokoh," kata Revan dalam keterangannya, Kamis (30/4).

Revan menilai di balik narasi penyegaran dan evalusi, reshuffle kabinet kali ini membuka ruang analisis yang lebih dalam. "Bahwa yang sedang berlangsung bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan proses rekalibrasi kekuasaan dalam kerangka konsolidasi eksekutif," ungkapnya.

Menurut Revan, perombakan kabinet dengan memasukkan figur dari latar belakang beragam, seperti aktivis, militer, hingga konsultan politik, itu merefleksikan pendekatan hibrida antara technocratic governance dan political accommodation.

"Dalam teori politik, ini sering disebut sebagai upaya membangun broad-based coalition, yakni koalisi luas untuk meminimalkan resistensi. Akan tetapi, hal ini mengandung paradoks dalam pelaksanaannya, karena menghasilkan koalisi yang besar," katanya.