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Reshuffle Kabinet Disebut jadi Momentum Prabowo Perkuat Stabilitas & Kepercayaan Publik

Reshuffle Kabinet Disebut jadi Momentum Prabowo Perkuat Stabilitas & Kepercayaan Publik
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Presiden Prabowo Subianto. Ilustrasi Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta, Syurya Muhammad Nur memprediksi Presiden Prabowo Subianto akan melakukan perombakan besar terhadap Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat.

Dia menilai reshuffle diperlukan untuk memperkuat efektivitas pemerintahan, mempercepat realisasi program prioritas nasional, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik.

Syurya menekankan memasuki fase konsolidasi pemerintahan, Presiden membutuhkan menteri yang bukan hanya memiliki kapasitas teknokratis, tetapi juga mampu mengeksekusi kebijakan secara efektif dan menjadi komunikator ulung bagi publik.

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“Reshuffle bukan sekadar hukuman politik, melainkan langkah korektif agar mesin pemerintahan berjalan selaras dengan agenda strategis Presiden,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (6/6).

Menurut Syurya, tantangan yang dihadapi pemerintah semakin kompleks. Di satu sisi, pemerintah dituntut menjaga pertumbuhan ekonomi, memperkuat investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing nasional. Di sisi lain, komunikasi publik yang jelas dan konsisten menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat.

“Sering kali masalah bukan pada substansi kebijakan, melainkan lemahnya kemampuan pejabat menjelaskan arah kebijakan kepada publik. Di era digital, menteri bukan hanya administrator, tetapi juga komunikator publik,” tegasnya.

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Syurya menilai sejumlah kementerian berpotensi menjadi sorotan dalam evaluasi kabinet mendatang di antaranya:

Pariwisata: Widiyanti Putri Wardhana dinilai perlu terobosan promosi dan strategi komunikasi agresif untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi unggulan dunia.

Presiden Prabowo Subianto diprediksi akan segera melakukan reshuffle kabinat untuk memperkuat stabilitas dan kepercayaan publik.

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