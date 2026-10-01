Reshuffle Kabinet, Dudung Abdurrachman Dilantik Jadi Menkopolkam
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung Abdurrachman sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/10).
Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104P 2026 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Sisa Masa Jabatan 2024-2029.
Prabowo kemudian membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh Dudung dan menteri serta pejabat lainnya yang dilantik.
“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Prabowo.
“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” lanjutnya.
Selanjutnya, Dudung menandatangani surat pengangkatan disaksikan oleh Prabowo.
Dudung Abdurrachman sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). (dit/jpnn)
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Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung Abdurrachman sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/10).
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
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