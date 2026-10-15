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Reshuffle Kabinet Prabowo Dinilai Belum Efektif, Efriza Soroti Masalah Kompetensi Menteri

Reshuffle Kabinet Prabowo Dinilai Belum Efektif, Efriza Soroti Masalah Kompetensi Menteri
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Peneliti Senior Citra Institute Efriza. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Senior Citra Institute Efriza menilai perombakan kabinet atau reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto belum otomatis memperbaiki kinerja pemerintahan.

Menurut dia, pergantian pejabat perlu disertai evaluasi terhadap kompetensi menteri, koordinasi antarkementerian, dan kemampuan menjalankan program prioritas.

Penilaian tersebut menjadi relevan di tengah hasil survei Celios dan Kabinet Bayangan yang memberikan rapor rendah kepada pemerintahan Prabowo-Gibran.

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Situasi itu memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas reshuffle dalam memperbaiki kinerja kabinet.

Efriza mengatakan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Namun, keputusan tersebut seharusnya tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politik.

“Reshuffle belum efektif apabila hanya mengganti atau menggeser pejabat tanpa menyelesaikan persoalan mendasar dalam pelaksanaan kebijakan,” kata Efriza kepada JPNN.com, Kamis (15/10).

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Dia menilai pergantian menteri perlu didasarkan pada capaian kerja, kompetensi, dan kemampuan mengeksekusi program pemerintah.

Menurut Efriza, stabilitas politik memang penting bagi pemerintahan. Namun, kebutuhan untuk merangkul berbagai kelompok tidak boleh mengesampingkan kualitas pengelolaan kementerian.

Peneliti Senior Citra Institute Efriza menilai perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo belum otomatis memperbaiki kinerja pemerintahan.

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