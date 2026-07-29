Residivis Curanmor di Bogor Ini Kicep Setelah Ditangkap

jpnn.com - Seorang residivis kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) kicep setelah ditangkap polisi dari Polsek Gunung Putri, Polres Bogor.

Polisi juga menyita sebuah senjata api rakitan saat pengungkapan kasus di wilayah Wanaherang, Kabupaten Bogor tersebut.

Kapolsek Gunung Putri Kompol Hillal Adi Imawan menyebut penangkapan dilakukan setelah polisi menindaklanjuti laporan masyarakat terkait kasus curanmor yang dilaporkan pada April 2026.

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Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial PG yang merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor.

"Kami tidak akan memberikan ruang gerak bagi para pelaku kejahatan, khususnya pencurian kendaraan bermotor yang merugikan masyarakat," kata Hillal, Selasa (28/7/2026).

Tim khusus Polsek Gunung Putri menangkap PG pada Sabtu (25/7) sekitar pukul 05.30 WIB, setelah melakukan penyelidikan terhadap laporan polisi terkait kasus curanmor di wilayah itu.

Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu pucuk senjata api rakitan jenis pistol warna perak, empat butir amunisi kaliber 5,56 mm, satu gagang kunci letter T, empat anak kunci palsu, satu pistol mainan warna perak, serta satu telepon genggam.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, PG diketahui pernah menjalani proses hukum dalam perkara pencurian kendaraan bermotor pada 2022.