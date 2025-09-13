Reskrim, Brimob, Dalmas, Sabhara Polda Metro Jaya Patroli Skala Besar
jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 184 personel gabungan dari berbagai satuan di Polda Metro Jaya melaksanakan patroli skala besar di Jakarta dan sekitarnya, Sabtu (13/9).
Patroli skala besar ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman sekaligus memperkuat interaksi dengan masyarakat.
“Patroli ini dibagi dua rayon. Rayon pertama rutenya dari Polda menuju Matraman, Pramuka, Jakarta Utara, Pelabuhan, Sunter, Kemayoran, Manggarai, Tebet dan Pancoran. Lalu kembali ke Polda," kata Kasiaga Biro Operasi Polda Metro Jaya AKBP Aritonang.
Rayon kedua rutenya dari Polda menuju Kampung Melayu, Tebet Selatan, Lebak Bulus, Pondok Indah, Arteri Permata Hijau, Tentara Pelajar, Palmerah, Tomang, Harmoni, Monas dan kembali ke Polda.
Aritonang menjelaskan masing-masing rayon diperkuat 92 personel. Pasukan gabungan tersebut terdiri dari Brimob, Dalmas, Sabhara hingga unit Reserse Kriminal (Reskrim).
Patroli tidak hanya sekadar menjaga situasi kamtibmas, melainkan juga untuk berdialog dengan warga.
Petugas akan menanyakan langsung kepada masyarakat terkait situasi keamanan di lingkungannya.
"Kami kedepankan patroli dialogis. Anggota turun ke lapangan untuk menyapa masyarakat, mendengar informasi, keluhan atau masukan. Tujuannya agar Polri semakin dekat dengan warga," ujarnya.
Sebanyak 184 personel gabungan dari berbagai satuan di Polda Metro Jaya melaksanakan patroli skala besar di Jakarta dan sekitarnya, Sabtu (13/9).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Yusril Sudah Temui Delpedro Lokataru di Penjara, Lalu Bicara SP3
- Kasus Rantis Brimob Tabrak Ojol, Propam Akan Sidang Etik Lima Anggota Lagi
- Dansatsiber TNI Hendak Laporkan Ferry Irwandi Terkait Pencemaran Nama Baik Institusi, tetapi
- Siapa Aktor Intelektual Kerusuhan? Ini Kata Polisi
- Ramai-ramai Mengembalikan Barang Jarahan, Apa yang Sesungguhnya Terjadi?
- 4 Jenderal TNI Datangi PMJ, Dansatsiber: Kami Menemukan Dugaan Pidana Ferry Irwandi