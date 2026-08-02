Resmi! Bali Jadi Venue Netral Semifinal dan Final Piala Presiden 2026
jpnn.com - Teka-teki soal venue pertandingan semifinal dan final Piala Presiden 2026 akhirnya terjawab.
Stadion I Wayan Dipta, Bali, resmi ditunjuk sebagai venue netral untuk menggelar fase krusial turnamen pramusim tersebut.
Keputusan itu sekaligus menandai dimulainya babak empat besar yang menghadirkan dua duel sarat gengsi.
Pada semifinal, Persib Bandung akan menghadapi rival abadinya, Persija Jakarta. Sementara itu, Persebaya Surabaya bertemu Arema FC dalam Derbi Jatim.
Ketua Steering Committee (SC) Piala Presiden 2026 Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa sebelumnya sempat muncul wacana menggelar semifinal dan final di Surabaya. Namun, setelah berdiskusi dengan Wali Kota Surabaya, rencana tersebut dibatalkan dan venue dialihkan ke Bali.
"Tadinya saya maunya di Surabaya dengan pertimbangan di sini kotanya aman, ya, kemudian masyarakatnya penuh semangat, bersih, ya, dan saya menyaksikan sampai tadi pagi saya keliling Surabaya betul-betul kota yang sangat indah dan penuh semangat dan spirit yang luar biasa," kata Maruarar dalam press conference, Minggu (2/8/2026).
"Tapi saya tentu berdiskusi dengan penguasa Surabaya, adik saya Pak Wali Kota, mungkin pada kesempatan yang lain Surabaya akan kita tentukan menjadi tuan rumah semifinal ya," tambahnya.
Setelah mempertimbangkan berbagai aspek dan berkoordinasi langsung dengan Ketua Umum PSSI, pilihan final jatuh ke Bali. Keputusan ini juga telah mendapat lampu hijau secara langsung dari Erick Thohir.
Maruarar Sirat resmi mengumumkan penunjukan Bali sebagai venue pertandingan semifinal dan final Piala Presiden 2026.
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