Resmi, Barcelona Datangkan Anthony Gordon Dari Newcastle

jpnn.com - JAKARTA - Barcelona resmi mendatangkan Anthony Gordon dari Newcastle United. Klub Liga Spanyol itu mengumumkan kedatangan penyerang sayap tersebut, menjelang dibukanya bursa transfer musim panas ini.

Laman resmi klub dikutip Sabtu (30/5), menyatakan Barcelona mengikat Gordon dengan durasi kontrak lima tahun atau hingga musim panas 2031.

Blaugrana menyebut mereka sangat terkesan dengan penampilan Gordon ketika berseragam Newcastle pada babak 16 besar Liga Champions musim ini.

Sementara itu, menurut jurnalis asal Italia Fabrizio Romano, Barcelona mengeluarkan biaya transfer hingga 80 juta euro atau sekira Rp 1,6 triliun kepada Newcastle.

Gordon pada musim ini menjadi bagian penting dari Newcastle dengan melakoni 46 pertandingan di berbagai ajang dan menyumbangkan 17 gol serta lima assist dari total 2.869 menit bermain.

Pemain berusia 25 tahun itu tampil gemilang pada ajang Liga Champions meski Newcastle hanya mencapai babak 16 besar dengan mencetak 10 gol dan dua assist dari total 12 pertandingan.

Sebelum membela Newcastle, Gordon merupakan produk akademi klub Liga Inggris Everton dan berhasil menembus tim utama pada musim dingin 2021.

Setelah selama dua musim bermain untuk Everton, selanjutnya pemain berkebangsaan Inggris tersebut diboyong Newcastle dengan biaya transfer mencapai sekitar 45 juta euro atau Rp 952 juta.