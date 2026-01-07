Resmi Bercerai dari Atalia, Ridwan Kamil Memohon Doa

jpnn.com, BANDUNG - Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi bercerai dengan Atalia Praratya.

Perceraian keduanya diputus secara verstek dalam gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Agama (PA) Kota Bandung.

Ridwan Kamil atau Emil mengatakan setelah melalui prosedur hampir satu bulan, hari ini majelis hakim resmi memutus pisah pernikahannya dengan Atalia.

"Putusan perceraian saya dengan Atalia Praratya, yang telah diputus secara sah melalui proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Emil dalam keterangannya, Rabu (7/1/2026).

Emil menuturkan berpisah adalah jalan keluar yang terbaik dari permasalahan rumah tangganya. Keduanya pun telah sepakat untuk berpisah dengan baik-baik, tanpa mempermasalahkan harta gono gini.

"Ini adalah urusan pribadi yang tidak mudah. Namun harus kami hadapi dengan kedewasaan dan tanggung jawab," ujarnya.

"Setelah melalui proses panjang, termasuk mediasi yang dilakukan secara terbuka dan penuh itikad baik, kami berdua sepakat bahwa berpisah secara baik-baik adalah jalan terbaik yang dapat ditempuh," lanjutnya.

29 tahun membina rumah tangga, Emil mengakui sebagai suami banyak khilafnya. Karena itu demi kebaikan bersama dan ketenangan mantan istrinya itu, Emil menempuh jalan berpisah.