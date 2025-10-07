Resmi Bercerai Dari Pratama Arhan, Azizah Salsha: Doain Saja yang Terbaik

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Instagram (selebgram) Azizah Salsha resmi bercerai dari mantan suaminya, Pratama Arhan.

Mengenai perceraiannya tersebut, putri dari anggota DPRI RI Andre Rosiade itu lantas buka suara.

Tidak berkomentar banyak, Azizah Salsha hanya meminta doa yang terbaik.

"Doain saja yang terbaik," ujar Azizah Salsha di kawasan Semanggi, Jakarta Pusat, Minggu (5/10).

Mantan istri pesepakbola Pratama Arhan itu mengaku dirinya saat ini tengah fokus dengan kehidupan barunya

"Lagi sibuk membahagiakan semuanya," kata Azizah.

Namun, perempuan 21 tahun tersebut enggan berbicara lebih jauh ketika ditanyai soal masalah perceraiannya.

"Enggak ada (yang mau disampaikan). Terima kasih, ya," ucap Azizah Salsha.