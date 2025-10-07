Resmi Bercerai Dari Pratama Arhan, Azizah Salsha: Doain Saja yang Terbaik
jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Instagram (selebgram) Azizah Salsha resmi bercerai dari mantan suaminya, Pratama Arhan.
Mengenai perceraiannya tersebut, putri dari anggota DPRI RI Andre Rosiade itu lantas buka suara.
Tidak berkomentar banyak, Azizah Salsha hanya meminta doa yang terbaik.
"Doain saja yang terbaik," ujar Azizah Salsha di kawasan Semanggi, Jakarta Pusat, Minggu (5/10).
Mantan istri pesepakbola Pratama Arhan itu mengaku dirinya saat ini tengah fokus dengan kehidupan barunya
"Lagi sibuk membahagiakan semuanya," kata Azizah.
Namun, perempuan 21 tahun tersebut enggan berbicara lebih jauh ketika ditanyai soal masalah perceraiannya.
"Enggak ada (yang mau disampaikan). Terima kasih, ya," ucap Azizah Salsha.
Selebritas Instagram (selebgram) Azizah Salsha telah resmi bercerai dengan mantan suaminya, Pratama Arhan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bangkok United vs Persib Bandung: Pratama Arhan Kirim Peringatan Tajam
- Menjelang Lawan Persib, Pratama Arhan Bicara Kesulitan Hingga Pertemuan Rekan Timnas
- 3 Berita Artis Terheboh: Bedu Gugat Cerai, Penyebab Arhan dan Azizah Pisah Terungkap
- Pratama Arhan Ajukan Gugatan Talak Raj'i Satu Terhadap Azizah Salsha, Ini Artinya
- Pratama Arhan dan Azizah Salsha Bercerai, Kuasa Hukum Ungkap Penyebab Sebenarnya
- Alasan Bedu Ajukan Permohonan Cerai Terhadap Istrinya, Oh Ternyata