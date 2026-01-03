menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Resmi Bercerai dengan Bugi Ramadhana, Andhara Early Ungkap Alasannya

Resmi Bercerai dengan Bugi Ramadhana, Andhara Early Ungkap Alasannya

Resmi Bercerai dengan Bugi Ramadhana, Andhara Early Ungkap Alasannya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Andhara Early. Foto: Instagram/andharaearly

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Andhara Early telah resmi bercerai dengan mantan suaminya, Bugi Ramadhana.

Dia mengungkapkan bahwa dirinya dan mantan suami resmi bercerai pada Oktober 2025 lalu.

Namun, menurutnya, keputusan untuk bercerai itu telah melewati proses pertimbangan yang panjang.

Baca Juga:

"14 tahun, kan, bukan sebentar ya, apa sih alasannya? Pastinya banyak alasannya. Dan ini, kan, bukan keputusan yang diambil karena satu-dua hal dalam satu-dua hari atau satu-dua bulan saja," ujar Andhara Early di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (5/1).

Dia menuturkan alasannya memilih untuk bercerai dipicu dari akumulasi berbagai hal yang terjadi selama 14 tahun pernikahan.

Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk mengakhiri rumah tangganya.

Baca Juga:

"Jadi, sudah akumulasi dan memang akhirnya kami berdua sama-sama memutuskan untuk jalan terbaik memang adalah perpisahan," ucap Andhara Early. 

Perempuan 46 tahun itu mengaku dirinya dan Bugi Ramadhana sudah berupaya untuk mengatasi persoalan yang ada dalam rumah tangga mereka.

Selebritas Andhara Early telah resmi bercerai dengan mantan suaminya, Bugi Ramadhana.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI