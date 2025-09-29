menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Resmi Bercerai, Pratama Arhan Masih Komunikasi dengan Azizah

Resmi Bercerai, Pratama Arhan Masih Komunikasi dengan Azizah

Resmi Bercerai, Pratama Arhan Masih Komunikasi dengan Azizah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Azizah Salsha bersama Pratama Arhan. Ilustrasi. Foto Instagram pratamaarhan8

jpnn.com, TIGARAKSA - Pesepakbola Pratama Arhan resmi menyandang status duda setelah sidang ikrar talak yang digelar di Pengadilan Agama Tigaraksa, Senin (29/9).

Kuasa hukum Pratama Arhan, Adinda menegaskan komunikasi antara Arhan dan Azizah Salsha tetap terjalin dengan baik, meski telah bercerai. 

"Mereka masih komunikasi dengan baik," ungkap Adinda di Tangerang.

Baca Juga:

Lebih lanjut, Adinda menjelaskan perceraian tersebut bagian hasil kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

"Walaupun yang menggugat hari ini adalah Arhan, ini sudah dilakukan musyawarah keluarga sehingga menjadi kesepakatan bersama untuk bercerai," jelasnya.

Diketahui, Pratama Arhan tidak dapat hadir dalam sidang ikrar talak, karena harus mempersiapkan diri untuk kompetisi Asian Elite Cup 2.

Baca Juga:

Kendati demikian, sidang ikrar talak berlangsung di bawah panduan hakim, yang memastikan pembacaan dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur.

"Klub tempatnya bernaung tidak memberikan izin untuk kehadirannya," ujar Adinda.

Pratama Arhan resmi menyandang status duda setelah sidang ikrar talak yang digelar di Pengadilan Agama Tigaraksa.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI