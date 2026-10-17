Resmi Beroperasi, Kilang LPG Cilamaya Siap Pasok 15% Kebutuhan Jakarta & Jabar

jpnn.com, JAKARTA - LPG Plant Cilamaya yang berlokasi di Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat resmi beroperasi.

Kilang minyak tersebut merupakan hasil kerja Sama Operasi (KSO) PT Energi Nusantara Perkasa (PT ENP) dan PT Euro Asiatic Jaya (PT EAJ).

Peresmian LPG Plant Cilamaya dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Bahlil Lahadalia bersama Kepala SKK Migas Djoko Siswanto.

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President Director PT Energi Nusantara Perkasa sekaligus Leader KSO PT Energi Nusantara Perkasa–PT Euro Asiatic Jaya Sardjono menyampaikan peresmian fasilitas ini merupakan tonggak penting dalam pengembangan industri hilir gas bumi nasional.

Di samping itu, menjadi wujud nyata komitmen KSO PT ENP–PT EAJ dalam mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

“Khususnya dalam memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan hilirisasi sumber daya alam, serta menciptakan nilai tambah bagi perekonomian,” ujar Sardjono, Jumat (17/10).

LPG Plant Cilamaya dibangun dengan kapasitas terpasang pengolahan gas sebesar 40 MMSCFD dalam waktu 13 bulan, dengan total investasi mencapai USD 36,93 juta.

Fasilitas ini memiliki kapasitas produksi LPG sebesar 160 ton per hari atau setara 52.800 ton per tahun, serta kondensat sebesar 320 barel per hari atau setara 105.600 barel per tahun. Lean gas hasil pengolahan dikembalikan kepada PHE Offshore North West Java (PHE ONWJ) untuk pemanfaatan lebih lanjut.