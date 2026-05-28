Resmi Berpisah dengan Persija, Thales Lira Tinggalkan Pesan Emosional

Pemain Persija Jakarta, Thales Lira saat berlatih menjelang laga melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Madya, Jakarta, Kamis (27/11). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - Bek asing Persija Jakarta asal Brasil Thales Lira resmi mengakhiri kebersamaannya dengan Macan Kemayoran seusai berakhirnya musim Super League 2025/26.

Meski hanya semusim memperkuat Persija, Thales mengaku merasa terhormat bisa menjadi bagian dari klub ibu kota tersebut.

Dalam pesan perpisahannya, pemain berusia 33 tahun itu menilai pengalamannya bersama Persija menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan karier profesionalnya.

Dia merasa banyak belajar dari tekanan besar, tantangan berat, hingga atmosfer luar biasa yang diberikan klub dan suporternya.

"Merupakan suatu kehormatan untuk membela warna-warna ini dan mengenakan jersei ini," ujar Thales Lira.

Thales tampil dalam 20 pertandingan dan dipercaya menjadi tandem Rizky Ridho saat tim masih ditangani Mauricio Souza.

Meski sempat mendapat kritik dari The Jakmania, Thales memastikan dirinya tidak pernah setengah hati membela Persija. Dia mengaku selalu berjuang maksimal dalam setiap pertandingan.

"Di tengah kesulitan, profesionalisme, karakter, dedikasi, dan komitmen terhadap jersei ini tidak pernah goyah," katanya.

