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Resmi Berseragam Persija, Pratama Arhan Tak Sabar Bereuni dengan Shin Tae Yong

Resmi Berseragam Persija, Pratama Arhan Tak Sabar Bereuni dengan Shin Tae Yong
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Pesepak bola Pratama Arhan saat diperkenalkan manejemen Persija Jakarta ke publik, Senin (6/7). Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com - Pratama Arhan memilih Persija Jakarta setelah kontraknya habis bersama Bangkok United.

Pemain kelahiran 21 Desember 2001 itu diikat selama tiga musim oleh manajemen Macan Kemayoran.

Arhan sendiri mengaku senang bisa memperkuat tim asal ibu kota pada Super League 2026/27.

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Apalagi, di Persija nanti, mantan penggawa PSIS Semarang itu akan bereuni dengan mantan pelatihnya di Timnas Indonesia, yakni Shin Tae-yong.

“Ini adalah kesempatan yang sangat spesial bagi saya bisa bergabung dengan Persija. Kembali ke Tanah Air, bertemu lagi dengan teman-teman lama.” 

“Saya juga akan kembali bekerja bersama pelatih yang sudah saya kenal. Tentu menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi saya,” ujar mantan suami dari Azizah Shalsa itu.

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Kehadiran Pratama Arhan akan memperkuat posisi bek kiri Persija Jakarta.

Presiden Persija Mohamad Prapanca berharap kehadiran pemilik 54 caps diTimnas Indonesia itu berdampak bagi penampilan Macan Kemayoran musim depan.

Pesepak bola Pratama Arhan mengaku senang memilih Persija Jakarta setelah kontraknya habis bersama Bangkok United, Senin (6/7)

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