jpnn.com - JAKARTA - Mauricio Pochettino resmi bertugas sebagai pelatih kepala Manchester United.

Dia mengawali tugasnya dengan mendatangi kompleks latihan Carrington untuk mempersiapkan tim menghadapi Liverpool pada lanjutan Liga Inggris.

Dikutip dari laman resmi Manchester United, Kamis, pelatih asal Argentina itu tiba di Carrington pada Rabu (18/11) waktu setempat setelah menyelesaikan tugas terakhirnya bersama Tim Nasional Amerika Serikat.

Pochettino sebelumnya diumumkan sebagai pelatih baru Manchester United pada Jumat (13/11), tetapi klub dan Federasi Sepak Bola Amerika Serikat sepakat dia baru mulai bertugas pada 18 November.

Pelatih berusia 54 tahun itu terlebih dahulu memimpin Amerika Serikat meraih dua kemenangan atas Haiti pada perempat final CONCACAF Nations League.

Amerika Serikat memastikan tiket semifinal setelah menang dengan agregat 8-0 atas Haiti, termasuk kemenangan 2-0 pada pertandingan kedua di Cincinnati.

Seusai pertandingan tersebut, Pochettino bertolak dari Cincinnati menuju Manchester pada Rabu pagi waktu setempat.

Setibanya di Inggris, dia langsung mengunjungi kompleks latihan Carrington untuk meninjau fasilitas sekaligus bertemu sejumlah pemain dan staf Manchester United.