Resmi, Brahim Diaz & Real Madrid Sepakati Perpanjangan Kontrak Sampai 2031
jpnn.com - JAKARTA - Brahim Diaz tetap berkostum Real Madrid. Gelandang serang asal Maroko itu memperpanjang kontrak bersama klub Los Blancos sampai 30 Juni 2031.
Dikutip dari laman resmi Real Madrid, Sabtu, Los Blancos mengumumkan kesepakatan perpanjangan kontrak dengan Brahim Diaznpada Jumat (27/11) waktu setempat.
Diaz pertama kali bergabung dengan Real Madrid pada Januari 2019 ketika masih berusia 19 tahun.
Selama enam musim berseragam Real Madrid, pemain berusia 27 tahun itu mencatatkan 173 penampilan di berbagai kompetisi dan turut mempersembahkan tujuh gelar juara.
Ketujuh gelar tersebut meliputi satu trofi Liga Champions, satu Piala Dunia Antarklub, satu Piala Super Eropa, dua gelar Liga Spanyol, serta dua Piala Super Spanyol.
Sebelum bergabung dengan Real Madrid, Brahim menimba ilmu di akademi Malaga. Lalu, pindah ke Inggris untuk bergabung dengan akademi Manchester City pada usia 14 tahun.
Bersama tim senior Manchester City pada periode 2016 hingga 2019, Brahim mencatatkan 15 penampilan dengan torehan dua gol di berbagai kompetisi serta turut meraih gelar juara Liga Inggris musim 2017/2018 dan Piala Liga Inggris.
Brahim kemudian menjalani masa peminjaman selama tiga musim bersama klub Liga Italia AC Milan pada periode 2020 hingga 2023.
Resmi, gelandang serang asal Maroko Brahim Diaz dan Real Madrid menyepakati perpanjangan kontrak sampai 2031
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