Resmi Buka Livin’ Fest 2025 di Makassar, Bank Mandiri Siapkan Berbagai Promo Menarik

jpnn.com, MAKASSAR - Bank Mandiri resmi membuka Livin’ Fest 2025 di Makassar.

Ajang tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT ke-27 Bank Mandiri.

Ini merupakan ajang kolaborasi besar yang menjadi persembahan spesial bagi nasabah setia bank berkode emiten BMRI ini.

Baca Juga: Bank Mandiri dan Kementerian PKP Sosialisasikan KPP Program 3 Juta Rumah di Tangerang

Festival yang digelar di Phinisi Point Mall pada 20-23 November 2025 ini mempertemukan pelaku UMKM, industri kreatif, dan inovasi finansial dalam satu ekosistem inklusif yang mencerminkan akselerasi, sinergi, dan komitmen Bank Mandiri dalam memajukan perekonomian nasional.

Dengan mengusung tema 'Sinergi Majukan Negeri', Livin’ Fest 2025 hadir sebagai bagian dari gerakan mendorong ekonomi kerakyatan melalui kolaborasi yang menghasilkan nilai tambah.

Regional CEO Bank Mandiri Region X/Sulawesi & Maluku Atta Alva Wanggai mengatakan lebih dari 160 tenant UMKM ikut berpartisipasi, mulai dari kuliner, fesyen, kriya, travel hingga kecantikan dan gaya hidup kekinian.

Terdapat pula zona UMKM binaan Bank Mandiri yang menampilkan produk unggulan lokal, serta Government Hub yang membuka akses cepat ke berbagai layanan publik seperti pembuatan paspor, SIM, perpajakan, layanan kesehatan dan administrasi kependudukan digital.

“Livin’ Fest adalah ruang kolaborasi tempat masyarakat, UMKM, dan pelaku kreatif bisa bertumbuh bersama. Kami ingin kehadiran Bank Mandiri benar-benar memberi nilai tambah bagi ekonomi lokal,” Atta dalam seremoni pembukaan Livin’ Fest 2025 di Makassar, Kamis (20/11).