Resmi Buka Piala Menpora U-12 dan U-15 2025 di Ternate, Menteri Dito: Salam Olahraga

jpnn.com, TERNATE - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo secara resmi membuka rangkaian turnamen sepak bola Piala Menpora U12 dan U15 2025 di Lapangan Gambesi, Kota Ternate, Maluku Utara (Malut), Kamis (17/7) sore.

Menpora Dito didampingi Gubernur Malut Sherly Tjoanda Laos memukul tifa tanda dibukanya rangkaian Piala Menpora U12 dan U15 2025.

Momen tersebut juga dipadukan dengan penutupan turnamen sepak bola Piala Gubernur Malut 2025 yang mempertandingkan beberapa kategori usia.

"Dengan ini saya resmi membuka Piala Menpora U12 dan U15. Semangat, Salam Olahraga," ucap Menpora Dito.

Menpora Dito menyampaikan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menyelenggarakan rangkaian Piala Menpora U12 dan U15 ini pada 34 daerah di Indonesia.

Dalam hal ini, Menpora Dito secara khusus memilih Ternate sebagai lokasi kick-off untuk memulai rangkaian Piala Menpora ini.

"Karena saya yakin di Maluku Utara banyak potensi yang nantinya bisa meneruskan senior-senior di Tim Nasional," kata Menpora Dito.

Menpora Dito mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sherly Tjoanda Laos yang telah menyelenggarakan turnamen sepak bola Piala Gubernur 2025.