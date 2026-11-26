jpnn.com, BANDUNG - ASN kini dilarang menggunakan rokok elektrik atau vape, baik di lingkungan kantor maupun di luar tempat kerja.

Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat Nomor 180/KB.03.05.01/BKD yang diterbitkan pada 17 November 2026.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jabar.

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Larangan itu juga mencakup penggunaan vape di luar lingkungan kerja atau kedinasan.

"ASN Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dilarang menggunakan rokok elektrik baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja/kedinasan," kata Dedi dikutip dari surat edaran, Kamis (26/11).

Larangan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemprov Jabar dalam mewujudkan aparatur yang memiliki integritas moral, etika, dan profesionalisme.

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Ketentuan serupa juga berlaku bagi tamu atau pengunjung yang berada di lingkungan perangkat daerah Pemprov Jabar.

"Larangan penggunaan rokok elektrik di lingkungan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat berlaku pula bagi tamu atau pengunjung," ucap dia.