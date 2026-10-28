Resmi Dibuka, GIIAS Makassar 2026 Pamerkan Teknologi dan Inovasi Terkini

jpnn.com, MAKASSAR - Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Makassar 2026 resmi digelar di Summarecon Mutiara Makassar Convention Center (SMMCC) pada Rabu (28/10).

Pameran otomotif tahunan itu diikuti 18 merek kendaraan bermotor. Adapun di antaranya 14 brand mobil dan 4 merek sepeda motor.

Para peserta menampilkan deretan inovasi dan teknologi terkini untuk memberikan pengalaman bagi masyarakat Sulawesi Selatan.

Ketua Umum Gaikindo Putu Juli Ardika mengatakan pameran ini menghadirkan ragam teknologi dan inovasi terkini yang semakin lengkap.

“Penyelenggaraan tahun ini hadir lebih lengkap dan bervariasi dengan memamerkan 14 merek kendaraan penumpang dan 4 merek sepeda motor dari berbagai negara. Tampilnya deretan inovasi dan teknologi terkini dari para peserta kami harapkan dapat menambah pengalaman terbaik bagi masyarakat Sulawesi Selatan,” ungkap Putu.

Putu menambahkan 14 merek kendaraan penumpang yang ikut pada pameran ini yaitu BAIC, BYD, Chery, Geely, Honda, Jetour, KIA, Mazda, Mitsubishi Motors, Jaecoo Indonesia, Suzuki, Toyota, Vinfast, dan Wuling.

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Sementara itu, 4 merek sepeda motor yang turut berpartsipasi, yaitu Aprillia, Motoguzzi Piaggio, dan Vespa dan 24 merek industri pendukung juga turut hadir meramaikan ajang GIIAS Makassar 2026.

Direktur Jenderal ILMATE Kementerian Perindustrian Setia Diarta mengungkapkan pihaknya terus mendukung penuh penyelenggaraan pameran GIIAS Makassar 2026.