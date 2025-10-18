Resmi Dibuka, Golden Tulip Essential PIK2 Jadi Simbol Sinergi Bisnis & Wisata Baru di Utara Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Hotel Golden Tulip Essential PIK2 Jakarta akhirnya dibuka dan beroperasi secara resmi pada Kamis (16/10/2025).

Pengoperasian hotel luks berstandar internasional itu menandai kolaborasi strategis antara Agung Sedayu Group (ASG) dan Artotel Group dalam memperkuat ekosistem pariwisata dan bisnis di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2).

Berlokasi di Tokyo Riverside PIK2, hotel dengan pemandangan laut lepas itu hadir di tengah geliat kawasan mandiri yang tumbuh pesat di utara Jakarta.

PIK2 yang dikembangkan di lahan seluas lebih dari 6.000 hektare dengan menggabungan fungsi hunian, komersial, budaya, dan ruang hijau dalam satu ekosistem urban yang terhubung pun kini menjadi laboratorium hidup bagi konsep kota modern tepi laut.

Hadirnya Golden Tulip Essential PIK2 tak lepas dari meningkatnya kebutuhan akomodasi seiring pesatnya aktivitas bisnis dan pariwisata di kawasan tersebut. Dengan 254 kamar modern-minimalis dan empat function room berfasilitas lengkap, hotel baru itu didesain untuk menjawab permintaan tinggi dari wisatawan domestik maupun mancanegara yang datang ke PIK2.

Di lantai bawah, Golden Tulip Essential PIK2 memiliki The Windmill Resto & Bar yang menawarkan konsep dine & unwind sebagai representasi gaya hidup urban.

Hotel yang menawarkan ketenangan di ujung pesisir Jakarta itu sekaligus menjadi titik temu antara efisiensi bisnis dan kenyamanan personal sebagai dua elemen penting yang membentuk karakter kawasan PIK2.

Chief Operating Officer Artotel Group Eduard Rudolf Pangkerego mengatakan pembukaan Golden Tulip Essential PIK2 merupakan bagian dari komitmen perusahaannya dalam menghadirkan properti berstandar internasional yang mendorong pertumbuhan pariwisata nasional.