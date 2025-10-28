Resmi Dibuka, InaRI Expo & IIXS 2025 Jadi Momentum Kebangkitan Teknologi Digital Nasional

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Indonesia Research and Innovation (InaRi) Expo 2025 dan Indonesia Internet Expo & Summit (IIXS) 2025 resmi dibuka di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Selasa (28/10).

Kedua pameran yang berlangsung hingga 30 Oktober itu menjadi bagian dari rangkaian Indonesia Technology and Innovation (INTI) Expo 2025 yang mengusung “Unlock the Power of Technology and Innovation”.

Sealin itu, pameran tersebut juga menjadi momentum penting bagi kebangkitan ekosistem inovasi dan teknologi digital nasional.

Sebab, ajang itu tidak hanya menampilkan produk dan riset unggulan, tetapi juga mempertemukan para inovator, peneliti, pelaku usaha, hingga investor dalam jejaring kolaboratif lintas sektor.

Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Hafid memberikan apresiasi atas penyelenggaraan acara ini.

Dia berharap pameran ini menjadi katalisator penguatan kolaborasi lintas sektor, melalui serangkaian agenda seperti pameran teknologi, konferensi, seminar, dan business matching.

"Pameran ini menjadi panggung untuk memperkenalkan berbagai produk, solusi, dan inovasi terbaru di sektor telekomunikasi, Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), serta teknologi digital lainnya” ujar Meutya.

Indonesia memang memiliki potensi digital yang besar. Bank Indonesia (BI) mencatat transaksi e-commerce pada kuartal III 2025 mencapai Rp 1,44 miliar transaksi, tumbuh 20,5 persen (yoy) dengan nilai mencapai Rp 134,67 triliun.



Sementara itu, dari sisi industri, nilai pasar Internet of Things (IoT) di Indonesia telah menembus USD 13,05 miliar (Mordor Intelligent, 2025), menunjukkan percepatan adopsi teknologi di berbagai sektor.