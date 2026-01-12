Resmi Dideklarasikan, QJRiders Jakarta Bawa Misi Persaudaraan

jpnn.com, JAKARTA - Jakarta jadi saksi lahirnya solidaritas baru di dunia roda dua, yaitu QJRiders Indonesia Chapter Jakarta, Sabtu (11/1), di Idemitsu Moto Lounge.

Mengusung tema “One Journey, One Brotherhood”, deklarasi itu menandai babak baru kebersamaan para pengendara QJMOTOR dalam satu wadah yang terorganisir.

Tema tersebut bukan sekadar jargon. One Journey merepresentasikan perjalanan bersama di jalan raya maupun dalam dinamika komunitas.

Lalu, One Brotherhood menegaskan kuatnya ikatan persaudaraan, solidaritas, dan semangat saling mendukung yang menjadi fondasi QJRiders Indonesia Chapter Jakarta.

Komunitas itu lahir dari inisiatif para pengguna QJMOTOR yang ingin saling terhubung dan berbagi pengalaman berkendara.

Hingga kini, QJRiders Indonesia Chapter Jakarta telah beranggotakan 58 orang dan sebelumnya aktif menggelar berbagai kegiatan seperti Saturday Morning Ride (Satmori) dan Sunday Morning Ride (Sunmori).

Aktivitas tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus sarana menumbuhkan budaya berkendara yang positif dan bertanggung jawab.

Head of Branding and Marketing Communication QJMOTOR Industry Indonesia, Budi Kurniawan, menegaskan pentingnya peran komunitas dalam membangun ekosistem brand yang berkelanjutan.