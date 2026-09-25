Resmi Digelar, Automechanika Jakarta 2026 Perkuat Posisi RI di Industri Otomotif Global

jpnn.com, TANGERANG - Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan pameran suku cadang, komponen, dan teknologi digital Automechanika Jakarta (AMJKT) 2026 menjadi tolok ukur baru di industri otomotif Indonesia.

Dia menyebut kehadirannya menjadi penilaian baru di sektor otomotif global terhadap potensi Indonesia.

"Ini menunjukkan bahwa industri otomotif global kini memandang Indonesia secara berbeda. Kita tidak lagi menjadi pasar, tetapi juga menjadi basis produksi, mitra rantai pasok dan pusat regional untuk investasi," ujar Wamenperin Faisol di sela pembukaan pameran Automechanika Jakarta 2026 yang digelar di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Banten, Kamis (24/9).

Menurutnya, posisi tersebut didukung oleh kondisi perekonomian Indonesia yang tetap tumbuh di tengah ketidakpastian geopolitik dan perlambatan ekonomi dunia.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,29 persen pada kuartal kedua 2026.

Dia mengatakan industri manufaktur nonmigas juga terus menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan sebesar 5,32 persen dan kontribusi 16,83 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

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Dari sisi investasi, Faisol menyebut sektor tersebut menyumbang 38,98 persen dari total investasi nasional, dengan nilai sekitar Rp200 triliun.

Sementara ekspor pada periode Januari hingga Juni 2026 tercatat sebesar 82,03 persen.