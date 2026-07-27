menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Resmi Dijual di RI, Lepas L8 Dibanderol dengan Harga Rp 500 Jutaan

Resmi Dijual di RI, Lepas L8 Dibanderol dengan Harga Rp 500 Jutaan

Resmi Dijual di RI, Lepas L8 Dibanderol dengan Harga Rp 500 Jutaan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Lepas Indonesia resmi menetapkan harga jual SUV plug-in hybrid (PHEV) andalannya, L8, di angka Rp 589 juta. Foto: Roma/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA BARAT - Lepas Indonesia resmi menetapkan harga jual SUV plug-in hybrid (PHEV) andalannya, L8, di angka Rp 589 juta.

Vice Country Director Lepas Indonesia, Temmy Wiradjaja mengatakan tetap mempertahankan harga Lepas L8 sebagaimana proyeksi saat pengenalan di Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW).

“Jadi, dari GJAW kami bilang indikasi harga, dan sampai hari ini kami pertahankan," kata Temmy di Jakarta Barat, Minggu (27/7).

Baca Juga:

Selain mengumumkan harga, Temmy juga mengungkapkan kesiapan infrastruktur pendukung dengan menyiapkan 32 lokasi diler di berbagai kota besar di Indonesia.

Saat ini, tercatat sudah ada enam jaringan diler yang telah beroperasi untuk melayani para calon konsumen Lepas di tanah air.

SUV berkapasitas lima penumpang yang dirancang menjadi perpanjangan gaya hidup penggunanya.

Baca Juga:

Sebagai model flagship, Lepas L8 PHEV mengusung karakter premium yang memadukan desain modern dengan kenyamanan tingkat tinggi.

Salah satu inovasi tercanggih yang menjadi sorotan pada unit ini yakni fitur Automated Parking Assist (APA) dan Remote Parking Assist (RPA).

Lepas Indonesia resmi menetapkan harga jual SUV plug-in hybrid (PHEV) andalannya, L8, di angka Rp 589 juta.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI