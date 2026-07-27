Resmi Dijual di RI, Lepas L8 Dibanderol dengan Harga Rp 500 Jutaan

jpnn.com, JAKARTA BARAT - Lepas Indonesia resmi menetapkan harga jual SUV plug-in hybrid (PHEV) andalannya, L8, di angka Rp 589 juta.

Vice Country Director Lepas Indonesia, Temmy Wiradjaja mengatakan tetap mempertahankan harga Lepas L8 sebagaimana proyeksi saat pengenalan di Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW).

“Jadi, dari GJAW kami bilang indikasi harga, dan sampai hari ini kami pertahankan," kata Temmy di Jakarta Barat, Minggu (27/7).

Selain mengumumkan harga, Temmy juga mengungkapkan kesiapan infrastruktur pendukung dengan menyiapkan 32 lokasi diler di berbagai kota besar di Indonesia.

Saat ini, tercatat sudah ada enam jaringan diler yang telah beroperasi untuk melayani para calon konsumen Lepas di tanah air.

SUV berkapasitas lima penumpang yang dirancang menjadi perpanjangan gaya hidup penggunanya.

Sebagai model flagship, Lepas L8 PHEV mengusung karakter premium yang memadukan desain modern dengan kenyamanan tingkat tinggi.

Salah satu inovasi tercanggih yang menjadi sorotan pada unit ini yakni fitur Automated Parking Assist (APA) dan Remote Parking Assist (RPA).