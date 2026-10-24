Resmi Dilantik Jadi Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja dapat Tugas Penting dari KDM

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi resmi melantik dr. Asep Surya Atmaja menjadi Bupati Bekasi definitif untuk sisa masa jabatan 2025–2030 di Bale Gede Gedung Pakuan, Jalan Otto Iskandar Dinata Nomor 1, Kota Bandung, Jumat (23/10).

Pada kesempatan tersebut, Dedi langsung menitipkan sejumlah pekerjaan prioritas mulai dari peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan hingga percepatan pembangunan, dan penataan wilayah Kabupaten Bekasi.

Menurut Dedi, Kabupaten Bekasi memiliki potensi ekonomi dan pendapatan daerah yang besar. Oleh karena itu, potensi tersebut harus tercermin dalam kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat.

“Untuk itu, hari ini saya minta Pak dr. Asep fokus pada layanan kesehatan. Kenapa? Karena mayoritas warga yang harus mendapat perhatian adalah warga asli Kabupaten Bekasi yang tersisih,” kata KDM sapaan karib Gubernur Jabar.

Selain itu, Dedi mendorong pemerintah daerah meningkatkan mutu rumah sakit dan puskesmas sekaligus memperluas akses pelayanan hingga tingkat desa dan kelurahan.

Dia menilai kehadiran tenaga medis secara langsung di tengah masyarakat dapat membantu warga yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan.

“Rumah sakitnya harus lebih baik, layanan puskesmasnya harus lebih baik. Dokternya jangan hanya ada di puskesmas, tetapi sudah selayaknya ada dokter keluarga,” ujarnya.

Menurut Dedi, program dokter keluarga dapat diwujudkan melalui perekrutan dokter kontrak oleh pemerintah kabupaten untuk ditempatkan di desa dan kelurahan.