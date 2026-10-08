Resmi Dilantik Jadi Ketum PB SEMMI 2026-2029, Achmad Donny Ajak Semua Elemen Bersatu

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, Dr. H. Hamdan Zoelva resmi melantik kepengurusan Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) periode 2026–2029 di Jakarta, Kamis (8/10). Adapun kepengurusan PB Semmi 2026-2029 resmi dipimpin oleh Achmad Donny yang sebelumnya terpilih dalam Kongres IX SEMMI di Banten pada 21-25 Juli 2026.

Hamda Zoelva dalam pelantikan itu mengingatkan jajaran pengurus agar mengedepankan etika dalam menjalankan roda organisasi. Dia menegaskan bahwa kepemimpinan harus dibarengi tanggung jawab serta komitmen menjaga muruah organisasi.

Sementara itu, Achmad Donny mengatakan pelantikan menjadi momentum mengakhiri seluruh dinamika yang terjadi selama proses Kongres PB SEMMI. “Sekarang waktunya menyatukan kembali seluruh kekuatan," kata Achmad.

Dia memastikan seluruh kandidat yang sebelumnya berkompetisi dalam kongres mendapat ruang bergabung dalam kepengurusan. "Setelah kompetisi selesai, tidak ada lagi kelompok-kelompok. Yang ada adalah satu PB SEMMI dan satu tanggung jawab," ujarnya.

Menurut Achmad, konsolidasi menjadi langkah penting untuk memperkuat organisasi selama periode kepemimpinannya. Dia juga membuka ruang kolaborasi dengan berbagai organisasi mahasiswa dan kepemudaan. "Perbedaan latar belakang organisasi bukan alasan untuk berhenti membangun persatuan," tegasnya.

Sejumlah organisasi turut hadir dalam pelantikan tersebut. Di antaranya GMNI, PII, PMKRI, KMHDI, HMI, LMND, Gemura, dan Pemuda Muslimin Indonesia DKI Jakarta.

Achmad menilai kehadiran organisasi-organisasi tersebut menunjukkan pentingnya membangun komunikasi lintas kelompok. Dia juga meminta seluruh pengurus menjadikan pesan Hamdan Zoelva tentang etika sebagai pedoman selama menjalankan amanah.

"Jabatan dalam organisasi bukan sekadar posisi, tetapi amanah. Kita harus menjaga sikap dan muruah organisasi," katanya.