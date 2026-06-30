Resmi Dilantik, KNPI Kepri Siap Satukan Elemen Pemuda Dorong Kemandirian Ekonomi

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi Kepulauan Riau Periode 2025-2028 resmi dilantik oleh Ketua Umum KNPI Pusat Haris Pratama di Balairung Sari BP Batam pada Minggu, 28 Juni 2026.

Dengan mengusung tema "Sinergi Pemuda dalam Pembangunan untuk Menyongsong Indonesia Emas 2045", Ketua DPD KNPI Provinsi Kepri seusai dilantik, Andhi Kusuma menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya atas acara pelantikan tersebut.

"Hal ini bukan sekedar mandat, namun sebagai amanah besar untuk menghidupkan kembali perjuangan pemuda, khususnya di Provinsi Kepri," ucap Andhi dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026.

Baca Juga: Pelatihan Sablon di Karawang Dorong Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas

Tak lupa juga ia berterima kasih kepada seluruh DPD kabupaten/kota dan OKP yang hadir dan telah memberikan dukungan serta kolaborasi, baik secara terbuka maupun secara moral.

"Saya mohon doa, dukungan, kerja sama dari seluruh pengurus dan OKP agar roda organisasi ini bisa bergerak sebagaimana mestinya dan menyatukan berbagai elemen pemuda untuk mendorong kemandirian ekonomi, serta menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam pembangunan," ujarnya.

Andhi kembali menekankan pentingnya kolaborasi di atas semua perbedaan dalam membangun bangsa.

“Kita mungkin berbeda warna bendera OKP, berbeda cara pandang, bahkan mungkin pernah berseberangan. Tapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah kita semua adalah pemuda Indonesia yang mencintai tanah ini. Mari kita satukan energi, karena hanya dengan bersama kita bisa besar,” pungkas Andhi.

Sementara itu, Ketua Umum KNPI, Haris Pratama mengucapkan selamat kepada pengurus KNPI Provinsi Kepulauan Riau yang telah dilantik.