JPNN.com » Nasional » Humaniora » Resmi Dilantik, Pengurus BPC HIMPI Jaksel Usung 3 Nilai Utama

Resmi Dilantik, Pengurus BPC HIMPI Jaksel Usung 3 Nilai Utama

Resmi Dilantik, Pengurus BPC HIMPI Jaksel Usung 3 Nilai Utama
Pengurus BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jakarta Selatan periode 2025-2028 resmi dilantik, Minggu (5/10). Foto: source for jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Pengurus BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jakarta Selatan periode 2025-2028 resmi dilantik, Minggu (5/10).

Pelantikan itu menandai babak baru perjalanan HIPMI Jaya BPC Jakarta Selatan dalam memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Ketua Panitia Rakernas Halvin Akbar menekankan keberagaman di tubuh HIPMI harus dilihat sebagai kekuatan.

Baca Juga:

“Perbedaan bukan hambatan, tetapi jembatan untuk HIPMI Jaya Jakarta Selatan bersinergi,” kata Halvin dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Senin (6/10).

Sementara itu, Ketua Umum BPC HIPMI Jaya Jakarta Selatan yang baru Dzaki Adinda Husna memaparkan visi yang akan menjadi arah organisasi ke depan.

Dia mengusung tiga nilai utama, yakni harmonis, kebermanfaatan, dan inklusif. 

Baca Juga:

Dzaki menekankan HIPMI tidak boleh berhenti pada simbol pelantikan, melainkan harus segera bergerak menghadirkan program konkret.

Beberapa inisiatif andalan yang akan digulirkan antara lain Creative Circle, sebuah ekosistem yang mempertemukan para pelaku ekonomi kreatif di Jakarta Selatan, Miners 101 yang merupakan bentuk inisiasi jembatan antara industri pertambangan dengan sektor-sektor lainnya, Made in Jaksel sebagai konsorsium penyatu produk-produk karya wirausaha di daerah Jakarta selatan, serta Jakprenship, wadah lintas industri untuk berbagi peluang usaha. 

Pengurus BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jakarta Selatan periode 2025-2028 resmi dilantik, Minggu (5/10)

