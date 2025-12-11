Resmi Diluncurkan, TP.ai FAB Membangun Masa Depan yang Lebih Cerdas

jpnn.com, JAKARTA - TP Indonesia (sebelumnya Teleperformance), pemimpin dalam layanan bisnis digital, resmi meluncurkan TP.ai FAB di RDTX Square, Jakarta.

Peluncuran ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan transformasi perusahaan, menampilkan bagaimana perpaduan antara keahlian manusia dan kecerdasan buatan (AI) dapat menghadirkan standar baru dalam keunggulan operasional dan meningkatkan pengalaman pelanggan di berbagai sektor industri.

Acara ini menghadirkan lebih dari 50 pemimpin industri, mitra strategis, dan pakar teknologi.

Kehadiran mereka mempertegas komitmen TP Indonesia untuk berinvestasi pada teknologi transformasional yang memberikan hasil bisnis yang terukur bagi klien.

Peluncuran TP.ai FAB menandai langkah penting dalam perjalanan TP Indonesia untuk menghadirkan solusi yang memadukan kecerdasan buatan dengan keahlian manusia.

Sebagai ekosistem AI end-to-end, TP.ai FAB mengintegrasikan analitik canggih, AI generatif, pemodelan prediktif, automasi, dan wawasan manusia untuk meningkatkan kecepatan, kualitas, serta kepuasan pelanggan dalam operasi berskala besar.

Kapabilitas utama yang ditampilkan mencakup analisis sentimen dan prediksi intent secara real-time, rekomendasi next-best-action untuk telesales dan collections, AI generatif untuk mendukung manajemen pengetahuan dan kualitas hingga automasi alur kerja yang membantu meningkatkan akurasi dan kecepatan respons.

Dengan pendekatan human-in-the-loop, seluruh aplikasi dirancang agar tetap berjalan secara tepat, transparan, dan selaras dengan prinsip penggunaan teknologi yang bertanggung jawab, sehingga solusi ini tidak hanya efisien, tetapi juga tetap menghadirkan sentuhan manusia dalam setiap interaksi pelanggan.