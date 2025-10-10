Resmi Dinikahi Kenny Austin, Amanda Manopo Tulis Pesan Haru untuk Sang Ibu

menu
Pernikahan Amanda Manopo dan Kenny Austin. Foto Instagram story Amanda Zevannya

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Amanda Manopo resmi menikah dengan kekasihnya, Kenny Austin. Kebahagiaan pun tengah dirasakan pasangan selebritas tersebut.

Akan tetapi, di balik momen bahagia tersebut, Amanda Manopo tak kuasa menyembunyikan perasaan rindunya terhadap sang ibunda, Henny Agustina Manopo.

Dalam unggahannya, perempuan 25 tahun itu menyampaikan kerinduannya terhadap mendiang ibunya.

Amanda Manopo berharap sang ibunda bisa bersama dengannya di hari pernikahannya.

"I miss you mami, I wish you were here (aku merindukanmu mami, aku harap kamu di sini)," ujar Amanda Manopo melalui akunnya di Instagram, dikutip Jumat (10/10).

Dalam unggahannya tersebut, dia membagikan tiga foto terkait pernikahannya.

Pada foto pertamanya, dia membagikan potretnya yang mengenakan gaun pernikahan dan veil.

Pada foto lainnya, Amanda Manopo juga menyiapkan kursi khusus untuk mendiang ibunya dengan pesan menyentuh yang seolah mewakili kehadiran ibunya.

