JPNN.com » Entertainment » Gosip » Resmi Diputus Cerai, Andre Taulany Beri Respon Begini

Resmi Diputus Cerai, Andre Taulany Beri Respon Begini

Resmi Diputus Cerai, Andre Taulany Beri Respon Begini
Kuasa hukum Andre Taulany, Fahmi Bachmid di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (11/11). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan telah mengabulkan permohonan cerai talak Andre Taulany terhadap Rien Wartia Trigina atau akrab disapa Erin Taulany.

Kuasa hukum Andre Taulany, Fahmi Bachmid lantas mengungkapkan respons kliennya terkait putusan cerai tersebut.

"Ya, alhamdulillah, ya, itu adalah ucapan, karena ini adalah sebuah proses yang tidak bisa kami campuri. Ya, ini adalah urusan masalah keluarga," ujar Fahmi Bachmid di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (11/11).

Dia mengatakan, Andre Taulany sedang syuting saat dikabari perihal putusan perceraiannya.

Musisi sekaligus pelawak 51 tahun tersebut pun tak berbicara banyak soal perceraiannya.

"Ya, dia mengucapkan saja. Dia cuma, dia lagi syuting kalau enggak salah tadi. Saya bilang, saya sampaikan, 'ini saya sudah dapat putusan dan putusannya mengabulkan permohonan'," ucap Fahmi Bachmid.

Dia pun menyampaikan kepada kliennya agar menunggu panggilan dari pihak Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan untuk mengucap ikrar talak.

"Jadi, nanti lebih lanjut, 'Apa?' 'Ya, lebih lanjut tunggu saja panggilan untuk ikrar talak'. Seperti itu saya sampaikan. (Dia bilang), 'ya sudah,' dia siap, terus langsung syuting lagi," tutur Fahmi Bachmid.

