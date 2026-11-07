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Resmi Dirilis, Aion 160 Sudah Dipesan, Siapkan Uang di Bawah Rp100 Ribu

Resmi Dirilis, Aion 160 Sudah Dipesan, Siapkan Uang di Bawah Rp100 Ribu
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GAC Indonesia resmi meluncurkan mobil listrik Aion i60 kepada publik di Jakarta pada Sabtu (7/11). Foto: Aion

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - GAC Indonesia resmi meluncurkan mobil listrik Aion i60 kepada publik di Jakarta pada Sabtu (7/11).

Kehadiran Aion i60 itu menandai debut pertama di Asia Tenggara dalam konfigurasi setir kanan (Right-Hand Drive/RHD).

Aion i60 dikembangkan untuk menghadirkan pengalaman mobilitas yang menyeluruh melalui perpaduan desain, kenyamanan, keselamatan, dan keandalan.

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Selain itu, kehadiran mobil listrik baru itu merupakan bagian dari strategi jangka panjang GAC Group dalam memperkuat posisinya di pasar otomotif Indonesia.

Masato Katsumata Chief Technology Officer GAC International menjelaskan Aion i60 menghadirkan standar kualitas yang mengintegrasikan kenyamanan, keselamatan, dan keandalan dalam satu kendaraan.

"Indonesia merupakan pasar strategis bagi GAC, dan kami berkomitmen untuk terus tumbuh bersama konsumen melalui inovasi produk dan layanan yang berkelanjutan,” ujar Masato Katsumata.

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Sementara itu, CEO GAC Indonesia Andry Ciu mengatakan Aion i60 hadir sebagai All-Rounder Vehicle yang dirancang untuk menyatukan berbagai kebutuhan dalam satu kendaraan.

"Kami ingin memberikan lebih dari sekadar pengalaman berkendara, yaitu kenyamanan, rasa aman, serta kepercayaan dalam setiap perjalanan,” ujar Andry.

GAC Indonesia resmi meluncurkan mobil listrik Aion i60 kepada publik di Jakarta pada Sabtu (7/11).

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