Resmi Diumumkan, Harga Wuling Eksion Termurah Rp 389 Juta

jpnn.com, JAKARTA - Wuling akhirnya membuka babak baru di segmen SUV elektrifikasi dengan mengumumkan harga jual Wuling Eksion.

SUV 7-penumpang dengan dua pilihan teknologi; listrik murni (EV) dan plug-in hybrid (PHEV) itu dijual seharga mulai Rp 389 juta untuk periode awal pemesanan.

“Eksion hadir untuk memberikan kenyamanan, efisiensi, sekaligus perlindungan bagi keluarga, dengan dukungan teknologi EV dan PHEV,” jelas Marketing Director Wuling Motors, Ricky Christian dalam sambutannya, Rabu (22/4).

Wuling Eksion sudah dirakit secara lokal di fasilitas Wuling di Cikarang, Jawa Barat.

Secara desain, Eksion tampil sebagai SUV keluarga berpostur bongsor dengan panjang 4.745 mm dan jarak sumbu roda 2.810 mm.

Platform yang digunakan serupa dengan Darion, tetapi dikemas lebih kompak dengan ground clearance lebih tinggi.

Perbedaan antara varian EV dan PHEV terlihat pada detail seperti bumper depan dan desain pelek.

Masuk ke kabin, nuansa premium langsung terasa lewat kombinasi warna Walnut Brown dan Carbon Black.