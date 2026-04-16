Resmi Gugat Cerai, Clara Shinta Akui Sudah Pisah Rumah dengan Suami
jpnn.com, JAKARTA TIMUR - Selebritas Instagram (selebgram) Clara Shinta telah mendaftarkan gugatan cerainya terhadap sang suami, Muhammad Alexander.
Dia mengakui dirinya kini tak lagi tinggal satu atap dengan suaminya itu.
"Untuk proses perceraian saya sudah daftarkan melalui kuasa hukum. Dan kalau untuk pisah rumah sudah pisah rumah," ujar Clara Shinta di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Kamis (16/4).
Selebgram tersebut mengungkapkan, mereka telah pisah rumah sepulangnya dari Bangkok, Thailand.
Begitu kembali ke Indonesia, Clara Shinta ternyata memilih untuk tak lagi tinggal seatap dengan sang suami.
"Pisah rumah semenjak dari Bangkok kemarin, setelah pulang. Itu saja sih," tuturnya.
Meski gugatan cerainya telah didaftarkan di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, dia mengaku belum tahu kapan sidang perdana perceraiannya akan digelar.
"Saya belum tahu update-nya, nanti saya tanyakan lebih lanjutnya. Harusnya sih sedekat mungkin ya," ucap Clara Shinta.
Selebgram Clara Shinta mengakui, dirinya kini tak lagi tinggal satu atap dengan suaminya tersebut.
