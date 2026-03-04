menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Resmi Gugat Cerai, Wardatina Mawa Persilakan Insanul Fahmi dan Inara Rusli Bersama

Resmi Gugat Cerai, Wardatina Mawa Persilakan Insanul Fahmi dan Inara Rusli Bersama

Resmi Gugat Cerai, Wardatina Mawa Persilakan Insanul Fahmi dan Inara Rusli Bersama
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Influencer Wardatina Mawa resmi gugat cerai suami, Insanul Fahmi. Foto: Instagram/wardatinamawa

jpnn.com, JAKARTA - Wardatina Mawa mengatakan bahwa dirinya telah melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya, Insanul Fahmi ke Pengadilan Agama di Medan.

Dia lantas mempersilakan Inara Rusli dan Insanul Fahmi apabila ingin tetap bersama.

"Kalau kalian memang mau bersama, ya sudah sok mangga atuh silakan," ujar Wardatina Mawa di kawasan Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/3).

Baca Juga:

Selebritas Instagram (selebgram) asal Medan itu mengaku sudah tak mempermasalahkan hal tersebut.

Sebab dia sudah ikhlas melepas sang suami, pun jika Insanul Fahmi ingin tetap bersama Inara Rusli.

"Aku enggak apa-apa, aku juga sudah ikhlas," ucap Wardatina Mawa.

Baca Juga:

Dia lantas kembali menegaskan bahwa dirinya sudah ikhlas melepaskan Insanul Fahmi.

Kini, Wardatina Mawa berharap agar proses perceraiannya dapat berjalan lancar.

Wardatina Mawa lantas mempersilakan Inara Rusli dan Insanul Fahmi apabila ingin tetap bersama.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI