Resmi Hadir, ONELIFE+ Integrated Health Center Usung Pendekatan Kesehatan Holistik

Resmi Hadir, ONELIFE+ Integrated Health Center Usung Pendekatan Kesehatan Holistik

Founder ONELIFE+ dr.Hafiza Fikri F, SpDVE, FINSDV, PGC-LIM mengungkapkan ONELIFE+ hadir sebagai pusat kesehatan terintegrasi yang mengusung pendekatan perawatan. Foto: ONELIFE+

jpnn.com, JAKARTA - Founder ONELIFE+ dr.Hafiza Fikri F, SpDVE, FINSDV, PGC-LIM mengungkapkan ONELIFE+ hadir sebagai pusat kesehatan terintegrasi yang mengusung pendekatan perawatan menyeluruh (holistic care). 

Hal itu diungkapkan dr. Hafiza saat ONELIFE+ resmi menggelar Grand Opening klinik yang berlokasi di Jl. Kemang Raya No. 43A, Jakarta Selatan, Senin (9/2).

Menurut dr. Hafiza, berbeda dengan klinik konvensional, ONELIFE+ mengintegrasikan layanan clinical nutrition, dermatology & aesthetic, hair clinic, hingga cellness clinic dalam satu sistem yang saling terhubung berdasarkan asesmen medis komprehensif.

Dia menyebutkan brand ini adalah evolusi dari Dermis. Berbekal pengalaman lebih dari delapan tahun di bidang kesehatan, ONELIFE+ hadir untuk memberikan layanan yang lebih komprehensif bagi masyarakat.

“Seiring waktu, kami melihat bahwa pasien membutuhkan pendampingan kesehatan yang lebih komprehensif. Dari sinilah ONELIFE+ lahir sebagai ekspansi dengan visi dan misi yang lebih luas,” ujar dr. Hafiza dikutip, Selasa (10/2).

Co-Founder ONELIFE+, dr. Evania Astella, M.Gizi., Sp.GK., AIFO-K, menjelaskan bahwa konsep Integrated Health Center menjadi dasar utama pengembangan layanan ONELIFE+.

“Kesehatan tidak dapat ditangani secara terpisah. Kondisi kulit, komposisi tubuh, nutrisi, hingga gaya hidup saling berkaitan. Melalui konsep integrated health center, ONELIFE+ hadir untuk memberikan pendampingan kesehatan yang lebih personal, terarah, dan berkelanjutan,” jelas dr. Evania.

Pengalaman tersebut juga dirasakan oleh figur publik Rian Ibram, yang menilai ONELIFE+ relevan dengan kebutuhan gaya hidup saat ini. 

