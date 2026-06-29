Resmi, Ini Logo Peringatan HUT ke-81 RI, Berikut Maknanya

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengumumkan pemenang desain logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI 2026.

Desain yang terpilih merupakan hasil polling atau pilihan langsung dari masyarakat dari lima logo yang ditampilkan di situs web logohutri.istanapresiden.go.id.

“Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026,” ungkap Juri di Kantor Kepresidenan, Istana Negara, pada Senin (29/6).

Menurutnya, Fajar mendapatkan 44,72 persen suara dari total 68.569 orang yang memilij dalam sayembara logo HUT ke-81 RI.

Juri menilai, secara visual, logo tersebut tampak tegas, namun juga punya filosofi kuat.

Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara.

“Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimbolkan bahwa keragaman menjadi fondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,” jelasnya.

Pihak Istana juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pemilihan logo.