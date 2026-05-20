menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Resmi Jabat Kapolrestabes Bandung, Kombes Dedi Supriyadi Siap Sikat Pelaku Kejahatan Jalanan

Resmi Jabat Kapolrestabes Bandung, Kombes Dedi Supriyadi Siap Sikat Pelaku Kejahatan Jalanan

Resmi Jabat Kapolrestabes Bandung, Kombes Dedi Supriyadi Siap Sikat Pelaku Kejahatan Jalanan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kapolrestabes Bandung Kombes Dedi Supriyadi saat ditemui seusai upacara pedang pora penyambutan di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Rabu (20/5/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Pucuk pimpinan Polrestabes Bandung resmi berganti. Kombes Dedi Supriyadi resmi menjabat Kapolrestabes Bandung. Perwira menengah itu dipercaya menggantikan Kombes Budi Sartono.

Seremonial penyambutan Kombes Dedi dilakukan secara khidmat di Mapolrestabes Bandung, Rabu (20/5).

Kedatangan Dedi disambut dengan rangkaian pedang pora, dalam kegiatan yang dihadiri sejumlah kepala satuan maupun anggota Polrestabes Bandung dan jajaran.

Baca Juga:

Kombes Dedi pun siap menjalankan tugasnya sebagai Kapolrestabes Bandung. Dia bahkan menegaskan siap menindak tegas para pelaku kejahatan jalanan.  

"Kami pada prinsipnya, tidak menoleransi kejahatan yang meresahkan masyarakat," kata Kombes Dedi saat ditemui seusai upacara penyambutan di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Rabu (20/5).

Dia mengatakan bahwa polisi akan memberikan tindakan tegas terukur sesuai dengan prosedur terhadap setiap aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat.

Baca Juga:

"Tentunya kami sudah mempunyai protap (prosedur tetap). Kami akan melakukan tindakan tegas dan terukur, tetap sesuai instruksi," ungkap Dedi. 

Menurut dia, hal tersebut diperlukan demi memberikan rasa aman kepada masyarakat. "Karena itu memang yang dibutuhkan, rasa aman itu yang dibutuhkan oleh masyarakat," katanya.

Kapolrestabes Bandung Kombes Dedi Supriyadi menegaskan tidak menoleransi segala bentuk kejahatan, termasuk kejahatan jalanan. Dia janji bakal menindak tegas.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI