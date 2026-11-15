jpnn.com, JAKARTA - DJ Bravy ditunjuk sebagai Brand Icon Chivas Regal di Indonesia. Kolaborasi strategis tersebut menandai komitmen Chivas Regal untuk terus relevan dan merangkul konsumen berusia legal dari kalangan generasi Z dan milenial yang berani, kreatif, serta memiliki determinasi tinggi dalam berkarya.

Penunjukan Bravy didasarkan pada dedikasi dan karakter kuatnya dalam memajukan industri hiburan modern.

Kolaborasi ini sekaligus menjadi perayaan atas perjalanan kerja sama antara Chivas Regal dan DJ Bravy di Indonesia yang telah berlangsung lebih dari enam tahun. Hubungan tersebut dibangun atas semangat bersama, kreativitas, dan kedekatan yang terjalin selama ini.

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Chief Representative of Pernod Ricard for Indonesia Rio Afandi, mengatakan pihaknya akan terus konsisten mendukung ruang gerak para pelaku kreatif dan musisi lokal, termasuk melalui kolaborasi berkelanjutan bersama DJ Bravy.

"Kami selalu konsisten mendukung pergerakan ini, baik itu untuk Bravy sendiri maupun perkembangan musik EDM secara keseluruhan di Indonesia. Kurang lebih selama 10 sampai 15 tahun terakhir, kami selalu memberikan dukungan kepada komunitas EDM, termasuk festival-festival musik berskala besar," ujar Rio Afandi di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Kamis (12/11) malam.

Dalam kesempatan yang sama, Bravy menyambut antusias penunjukannya sebagai Brand Icon Chivas Regal. Baginya, kerja sama tersebut memiliki ikatan personal karena merek minuman tersebut telah lama menjadi bagian dari perjalanan kariernya, termasuk saat tampil di kelab malam.

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"Jauh sebelum kami membicarakan urusan kerja sama bisnis seperti saat ini, Chivas itu dari dulu sudah selalu menjadi riders wajib gue di kelab malam. Jadi, ke mana pun Bravy tampil, di kota mana pun dan di venue apa pun, Chivas selalu menjadi bagian dari daftar hospitality riders gue," ucap Bravy.

Di balik status barunya tersebut, Bravy menyadari bahwa kepercayaan yang diberikan kepadanya juga membawa tanggung jawab moral yang besar. Menjadi representasi merek berskala internasional menuntut komitmen tinggi dalam menjaga integritas, sikap, dan perilaku di ruang publik.