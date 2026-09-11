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Resmi Jadi Cagar Budaya Nasional, Menara Ampera Bakal Dibuka untuk Wisata

Resmi Jadi Cagar Budaya Nasional, Menara Ampera Bakal Dibuka untuk Wisata
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Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon didampingi Wali Kota Palembang Ratu Dewa. Foto: Diskominfo Palembang.

jpnn.com, PALEMBANG - Setelah resmi ditetapkan sebagai cagar budaya nasional, dua menara Jembatan Ampera disiapkan Pemerintah Kota Palembang untuk dibuka dan dimanfaatkan sebagai destinasi wisata.

Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon mengatakan Jembatan Ampera memenuhi syarat sebagai cagar budaya nasional.

Alasannya, karena telah berusia lebih dari 19 tahun, memiliki nilai sejarah, serta menjadi bagian penting dari perjalanan masyarakat Palembang.

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"Jembatan Ampera sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan masyarakat di sini," ujar Fadli Zon, Jumat (11/9).

Menurut Fadli Zon, status tersebut akan memperkuat perlindungan Jembatan Ampera.

Setiap perubahan terhadap struktur maupun keasliannya harus dilakukan secara berhati-hati dan sesuai ketentuan pelestarian cagar budaya.

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"Oleh karena itu, kami tetapkan sebagai cagar budaya nasional karena memang sudah memenuhi syarat-syarat itu supaya lebih aware, lebih menghargai dan juga lebih mudah untuk melakukan intervensi," kata Fadli Zon.

Urusan teknis dan struktur jembatan, Fadli menyebut penanganannya tetap menjadi kewenangan instansi yang memiliki keahlian di bidang infrastruktur.

Menara Ampera di Palembang bakal dibuka untuk umum, pembukaan ini menyusul setelah Jembatan Ampera resmi ditetapkan sebagai cagar budaya nasional.

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