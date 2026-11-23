jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus aktris, Miley Cyrus menikah dengan penabuh drum grup musik Liily, Maxx Morando, dalam upacara pernikahan di Palm Springs, California, Amerika Serikat, Sabtu (21/11).

Kabar pernikahan tersebut disampaikan sejumlah sumber kepada publikasi hiburan People. Sehari setelah pernikahan, Cyrus juga membagikan foto bersama Morando melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu (22/11).

Dalam unggahan tersebut, Cyrus menyertakan tulisan "M + M", emoji hati putih, serta tanggal "11.21.26". Foto itu memperlihatkan Cyrus mengenakan gaun putih berlengan panjang, sementara Morando tampil dengan setelan jas hitam dan kemeja putih.

Menurut laporan People, gaun pengantin Cyrus merupakan rancangan Anthony Vaccarello dari rumah mode Saint Laurent. Morando juga mengenakan busana dari rumah mode yang sama dalam upacara pernikahan tersebut.

Sejumlah anggota keluarga turut menghadiri hari bahagia pasangan tersebut, termasuk ibu dan ayah Cyrus, Tish Cyrus dan Billy Ray Cyrus, serta saudara perempuannya, Noah Cyrus.

Sebelum upacara pernikahan, Cyrus dan Morando juga menggelar jamuan makan malam bersama keluarga serta orang-orang terdekat pada Jumat (20/11/2026).

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Hubungan keduanya diketahui telah memasuki tahap pertunangan sejak Desember 2025. Menurut laporan The Hollywood Reporter, kabar tersebut mencuat setelah Cyrus terlihat mengenakan cincin emas di jari manis kirinya saat menghadiri pemutaran perdana film Avatar: Fire and Ash bersama Morando.

Morando sebelumnya mengungkapkan kepada Wonderland Magazine pada Juli 2026 bahwa dirinya melamar Cyrus saat mereka melakukan perjalanan ke Kyoto, Jepang. Keduanya diketahui sempat menghabiskan waktu di Jepang pada akhir Oktober hingga awal November 2025.