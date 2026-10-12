Resmi Jadi Kakorlantas, Brigjen Aries Syahbudin Pernah Catatkan Sejarah Mudik Terbaik
jpnn.com, JAKARTA - Tongkat kepemimpinan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi berganti. Brigjen Aries Syahbudin dipercaya menjabat sebagai Kakorlantas Polri menggantikan Irjen Wibowo.
Pergantian pimpinan Korlantas Polri tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/X/KEP/2026 tertanggal 10 Oktober 2026.
Brigjen Aries Syahbudin pun dilantik sebagai Kakorlantas Polri oleh Kapolri Jenderal Polis Suyudi Ario Seto di Mabes Polri, Senin (12/10).
Seusai pelantikan, prosesi serah terima jabatan (sertijab) dilanjutkan di Lapangan NTMC Korlantas Polri, Jakarta, pada hari yang sama. Prosesi tersebut menandai pergantian kepemimpinan di lingkungan Korlantas Polri. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pejabat utama dan personel Korlantas Polri.
Pergantian ini menjadi awal bagi Brigjen Aries Syahbudin untuk melanjutkan berbagai agenda strategis Korlantas Polri.
Brigadir Jenderal Polisi Aries Syahbudin merupakan Perwira lulusan Akademi Kepolisian tahun 1994, dengan pengalaman panjang yang mempertemukan pemahaman strategis dan kecakapan operasional.
Saat menjabat Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Tengah dan Polda Sulawesi Selatan, dia menghadapi beragam karakter wilayah dan persoalan lalu lintas.
Pengalaman yang memperkaya pemahamannya tentang kebutuhan masyarakat, kondisi jalan, serta tantangan personel dalam menjalankan tugas.
Posisi Kakorlantas Polri kini berganti dan dijabat oleh Brigjen Aries Syahbudin.
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