Resmi Jadi Kejurnas, Pertamax Turbo Drag Fest 2026 Siap Guncang Yogyakarta dan Padang

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga kembali menggelar ajang balap bergengsi Pertamax Turbo Drag Fest 2026 yang akan berlangsung dalam dua putaran di Yogyakarta dan Padang.

Istimewanya, tahun ini kelas Drag Race roda empat resmi naik kasta menjadi bagian dari Kejuaraan Nasional (Kejurnas).

Pertamax Turbo Drag Fest 2026 akan digelar dalam dua putaran, yakni Putaran I di Lanud Gading, Wonosari, Yogyakarta pada 29–30 Agustus 2026 dan Putaran II di Lanud Sutan Sjahrir, Padang pada 14–15 November 2026. Ajang ini menghadirkan total 25 kelas kompetisi Drag Bike dan Drag Race.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan Pertamax Turbo Drag Fest 2026 menjadi bentuk dukungan Pertamina Patra Niaga terhadap perkembangan olahraga otomotif nasional sekaligus ruang kompetisi positif bagi para pembalap dan komunitas dari berbagai daerah.

“Pertamax Turbo Drag Fest 2026 bukan sekadar ajang adu cepat, tetapi juga menjadi wadah bagi para pembalap dan komunitas otomotif untuk menunjukkan kemampuan, berkompetisi secara sportif, serta memperkuat ekosistem olahraga otomotif di Indonesia."

"Tahun ini makin istimewa dengan hadirnya Drag Race sebagai bagian dari Kejuaraan Nasional,” ujar Kitty.

Penggunaan Pertamax Turbo dalam ajang ini juga sejalan dengan karakter produk beroktan RON 98 yang dirancang untuk mendukung performa mesin berteknologi tinggi.

Melalui Pertamax Turbo Drag Fest 2026, Pertamina Patra Niaga menghadirkan semangat pembuktian performa sekaligus memperkuat kedekatan produk dengan komunitas dan pecinta otomotif di Indonesia.