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Resmi Jadi Pelatih AC Milan, Ruben Amorim Akui Sudah Belajar Banyak dari Pengalaman

Resmi Jadi Pelatih AC Milan, Ruben Amorim Akui Sudah Belajar Banyak dari Pengalaman
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Ruben Amorim. ANTARA/AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA

jpnn.com - JAKARTA - Ruben Amorim resmi menjadi pelatih AC Milan.

Dia diperkenalkan klub itu pada Rabu (8/7).

Amorim menggantikan Massimiliano Allegri dengan membawa tekad membangun kembali Rossoneri.

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Dia berjanji sudah belajar banyak sehingga tak akan mengulangi kesalahan seperti saat melatih Manchester United.

"Ada banyak hal yang bisa saya lakukan dengan lebih baik karena saya mendapatkan pengalaman," kata Amorim dalam laman Football Italia.

Amorim menilai pengalaman, termasuk kegagalan dan kesalahan yang pernah dialaminya, telah membentuk dirinya menjadi pelatih yang lebih matang. 

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Dia optimistis membawa Milan berkembang melalui proyek baru yang disiapkan klub ini.

Pelatih berusia 41 tahun itu juga menegaskan target utama membangun tim yang memainkan sepak bola berkualitas dan sekaligus konsisten menang.

Ruben Amorim resmi menjadi pelatih AC Milan. Dia sudah belajar dari pengalaman dan tidak akan mengulangi kesalahan seperti di MU.

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