Resmi Jadi Pengurus BPP HIPMI, Dayat El Dorong Kontribusi Pengusaha Muda Banua
jpnn.com, JAKARTA - Tokoh muda Kalimantan Selatan Muhammad Hidayattollah atau Dayat El, dipercaya bergabung dalam kepengurusan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Minggu (22/11/2026).
Anggota DPD RI Dapil Kalsel sekaligus anggota Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Kalsel untuk siap memperluas kontribusi pengusaha muda Banua di tingkat nasional.
“Kepercayaan ini bukan sekadar bagian dari struktur organisasi, tetapi juga menjadi ruang memperkuat komunikasi, jejaring, serta membawa aspirasi pengusaha muda Kalsel,” kata Dayat El.
Dayat El menyampaikan masuknya representasi daerah dalam kepengurusan pusat merupakan kesempatan untuk memperluas kolaborasi dan membuka peluang bagi pengusaha muda di daerah.
Menurutnya, HIPMI memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pengembangan kewirausahaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penciptaan peluang usaha baru.
“Kami ingin pengusaha muda Banua tidak hanya berkembang di daerah, tetapi juga mampu bersaing dan mengambil peran dalam dunia usaha nasional,” ujar Dayat El.
Ia berharap keberadaan perwakilan Kalsel di BPP HIPMI dapat memperkuat sinergi antara pengurus pusat dan daerah, sehingga berbagai program organisasi bisa memberikan manfaat nyata bagi anggota.
Dayat juga menilai pentingnya membangun ekosistem usaha yang lebih terbuka, kolaboratif, dan memberikan ruang bagi generasi muda untuk berkembang.
Tokoh muda Kalimantan Selatan Muhammad Hidayattollah atau Dayat El, dipercaya bergabung dalam kepengurusan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda In
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