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Resmi Jadi Suami Amanda Rigby, Andre Taulany Bilang Begini

Resmi Jadi Suami Amanda Rigby, Andre Taulany Bilang Begini
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Andre Taulany kembali tampil di layar kaca NET dalam program variety show terbaru. Foto: dok. NET

jpnn.com - Selebritas Andre Taulany akhirnya membagikan momen bahagianya bersama Amanda Rigby melalui akunnya di Instagram.

Dalam unggahan terbarunya, dia membagikan sejumlah foto pernikahannya dengan Amanda Rigby.

Dari foto yang dibagikan, Andre Taulany dan sang istri terlihat memakai busana adat jawa, mereka memamerkan buku nikah mereka.

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Di foto lainnya, pasangan selebritas itu tampak menunjukkan cincin pernikahan mereka seraya tersenyum ke arah kamera.

Andre Taulany lantas mengungkapkan bahwa akada nikahnya dengan Amanda Rigby baru digelar pada hari ini.

"Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah SWT dan menunaikan sunnah Rasulullah SAW, Alhamdulillah pada hari ini, Minggu, 20 September 2026, kami telah melaksanakan akad nikah dan mengikat janji suci dengan restu dari kedua orang tua, anak anak dan keluarga, serta orang-orang tercinta," ujar Andre Taulany melalui akunnya di Instagram, dikutip Minggu.

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Dia turut mengucapkan terima kasih atas doa baik yang disampaikan semua pihak terkait pernikahannya.

"Terima kasih atas doa-doa baiknya kepada kami, semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan yang berlimpah. Amin allahuma amin," kata Andre Taulany.

Selebritas Andre Taulany akhirnya membagikan momen bahagianya bersama Amanda Rigby melalui akunnya di Instagram.

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